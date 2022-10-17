宜蘭縣大同鄉土石流，公路總局工務段同仁確認受困民眾的情況，包括車輛是否需要油料補給、飲水食物等(公路總局提供)

尼莎颱風造成道路災情，公路總局統計截至今（17）日上午7點，預警性封閉2處路段、並有4處路段阻斷。因為宜蘭縣大同鄉土石流而受困的254人已全數脫困，除了凌晨台7甲線0.5k災點已先搶通便道而由宜51線撤離；無法通行宜51線兩輛中巴遊客則由公路總局公務車接駁，於05：10送抵羅東車站。

公路總局表示，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，經公路總局逐一盤點受阻車輛計有客運2部、中巴2部、小客車84台，人員總數共254人。公路總局獨立山段段長林士智於受困路段擔任現場指揮官，指揮調度機具及安撫受困民眾。台7甲線0K＋500共有4部機具，兩端同時搶災，同步通報縣應變中心請求就地安置受困人車，並協助運補物資，公路總局並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜。

原受阻客運2台共4人、中巴2台共35人、小客車84台(含小孩10人)，人員總數254人，台7甲線0.5k災點已先搶通便道並引導小客車經棲蘭方向轉由宜51線撤離；無法通行宜51線兩輛中巴遊客則由公路總局公務車接駁，於清晨5點10分送抵羅東車站(含9名外國人)。

預警性封閉路段2處，包括：花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~167.1K(關原至天祥路段)，預計17日中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施；台東縣海端鄉台20臨105線25K~44K (天池~向陽路段)，預計17日17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業。因為18日是不開放日，故開放時間是19日7時。

災阻路段4處，包括：桃園市復興區台7線49.8K(大曼)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日12時；宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K(英士路段)4處坍方泥流阻斷，預計於17日12時搶通；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K(百韜橋)坍方阻斷，預計17日10時搶通；台東縣海端鄉台20線181K (霧鹿附近)落石阻斷，預計17日10時搶通。