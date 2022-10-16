蘇貞昌與宜蘭縣長林姿妙視訊。（王揚傑攝）

上月總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察918地震中央災害應變中心，因沒和花蓮縣、台東縣視訊就走人，被外界罵翻。蘇貞昌今（16）日下午視察尼莎颱風中央災害應變中心，在聽取各組處置報告後，特別安排與基隆市、宜蘭縣、花蓮縣應變中心視訊，除了解當地現況，也請地方若有需求隨時向中央提出。

宜蘭縣長林姿妙透過視訊向蘇貞昌簡報轄內災情及處置狀況，蘇貞昌進一步詢問淹水、土石崩塌、民眾撤離等情形及有何需要中央協助的地方，林姿妙回覆，後續處置都在市府團隊掌控中，無安全疑慮，但請中央盡速搶通台7線86K大同鄉道路中斷。交通部表示，公路總局已在全力搶通，預計今天下午可搶通。

花蓮縣由消防局長林文瑞與蘇貞昌視訊，林文瑞表示，918強震造成赤柯山與六十石山的聯外道路坍方，9月18日本已清除修復完畢，10月7、8日大豪雨又造成坍方，因仍在封閉中，這次並未造成危害，但目前一再清除土石、修復道路，都只是治標，縣府已函文中央，請中央協助用治本的方式來治理這些山路，不要以後沒事就坍方。

蘇貞昌表示，這部分必須盤整當地的環境及需要，屬於未來長遠的規畫，中央會來處理，農委會、公路總局等相關單位都會幫忙。因為花蓮剛經歷震災，地質經過動搖，可能產生裂縫，遇強降雨或許有突發狀況，請縣府嚴密監管。

基隆市消防局長陳龍輝視訊簡報指出，基隆並無重大災情，蘇貞昌表示，基隆山坡地多，高地住宅多，又臨海港，地震過後又強降雨，東北季風基隆又在第一線，對於可能狀況要特別注意相關預防和監測。

最後蘇貞昌裁示，尼莎颱風在鵝鑾鼻以南向西走，但因東北季風共伴效應，讓北台灣發生積淹水、土石流、道路坍方現象，對於這種天氣的變化，帶來的種種現象，要有更高標準的警惕，所有同仁第一時間各就崗位嚴密監測，這樣的運作方式很對，未來運作方法應該比照這一次，做更嚴密準備，讓災害減到最小。

此外，也應該建立一套營業者責任的制度，在山上開設民宿或易致災地區有營業狀況，業者要和使用者（客戶）能夠直線聯絡，業者要注意天災地變各種訊息，第一時間負責通知到客戶，告知情況，營業者、管理者的責任應該高於一般人責任。