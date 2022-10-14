總統蔡英文（圖前右2）在交通部長王國材（圖左1）、基隆市長林右昌（圖左2）陪同下，到基隆港視察郵輪解封的整備進度，也走訪東岸旅客大樓，視察相關設施。（張志康攝）

總統蔡英文（圖前右3）在交通部長王國材（圖左3）、基隆市長林右昌（圖左4）、立法委員蔡適應（圖右2）陪同下，到基隆港視察郵輪解封的整備進度，也走訪東岸旅客大樓，視察相關設施。（張志康攝）

總統蔡英文（圖右1）在交通部長王國材（圖左1）、基隆市長林右昌（圖左2）陪同下，到基隆港視察郵輪解封的整備進度，也走訪東岸旅客大樓，視察相關設施。（張志康攝）

由於疫情逐漸趨緩，自10月13日起也開放國門，繼13日視察桃園機場，總統蔡英文14日到基隆港務分公司，視察郵輪復航的整備進度。蔡英文表示，明年預計來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前的榮景。

蔡英文指出，她13日視察空運解封狀況，14日到基隆了解海運解封的情況。她指出，港務公司、交通部及基隆市政府為了因應開放，真的很努力，也做好萬全的準備。疫情前，一年吸引超過94萬人次造訪，疫情對郵輪業造成不小的衝擊，「所有相關的業者，都辛苦了」。

蔡英文說，現在邊境解封，我們已經準備好要迎接更多的郵輪旅客來到臺灣。目前預估明年來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前的榮景。

蔡英文指出，基隆是北臺灣最重要的港口城市，近幾年來，在基隆市長林右昌及立委蔡適應共同努力下，基隆努力成為「東亞國際郵輪營運中心」。今天所在的「東岸郵輪旅客大樓空中花園」，就是基隆市政府和港務公司共同合作的成果，這裡也成為熱門的打卡景點。另外，「西岸旅客中心」在今年5月已經完工，未來通關效率還會再提高。

蔡英文也藉機告訴旅居海外、很久沒回臺灣的鄉親「歡迎你們回家！」；她也要告訴國際的好朋友「歡迎你們來臺灣！」，這裡有豐富的人文風光、好玩的景點和好吃的美食，值得大家一來再來，稍早林右昌市長也提到基隆市有很多計畫，希望旅客可以在基隆走走逛逛。