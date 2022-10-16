中國共產黨今（16）日舉行第二十次全國代表大會，總書記習近平指出，堅持以最大誠意來爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，解決台灣問題是中國人自己的事。行政院長蘇貞昌今（16）日對習近平的談話表示，中國始終把武力掛在嘴上、放在心中，習近平應該注意北京四通橋上的狼煙跟抗議的布條，不要老想著武力對付台灣。

蘇貞昌表示，全世界的普世價值是尊重彼此、包容多元，並且一定要和平溝通，從來沒有講究武力者，能夠獨霸天下。我們看到俄羅斯侵略烏克蘭，發展成為俄羅斯的青年外逃、烏克蘭的難民哭泣，武力是最不好的，中國卻始終把武力掛在嘴上、放在心中，要對付台灣。

蘇貞昌強調，台灣的自由民主一直是被世界肯定，各方評比都是亞洲第一，蔡總統領導台灣，台灣是主權獨立的國家，一再被世界肯認，習近平應該注意到自己北京四通橋上的狼煙跟抗議的布條，而不是老是想著要武力對付台灣，台灣是由台灣人自己當家做主，前途是台灣人自己決定。