企業18年開幕周第2天的賽程，16日於台灣體大體育館進行，首戰由男子組屏東台電出戰conti，本場比賽台電多點開花，許紋誠、曾茂聰、林宜暉在攻守兩端的亮眼表現幫助球隊很快取得領先，雖 conti 林聖恩與林暘程試圖延長戰線，最終仍不敵台電厚實的板凳深度，終場台電以 25比17、22、19 收下比賽，在開幕周取得2連勝成績。

開局台電在蔡沛彰一攻一守的帶領下首開紀錄，隨後許紋誠的強力發球幫助台電取得領先，雖 conti 周冠宇與雷諾偶有佳作，避免分數被拉開，但台電發揮團隊雄厚的板凳深度，曾茂聰、陳裕仁與詹旻翰三人聯手將差距擴大到10分，台電輕鬆拿下首局。

第二局 conti 調整攻擊節奏，開局取得些微領先，但台電曾茂聰連續在二號位的攻擊得手幫助球隊趕上比數，但 conti 雷諾、林聖恩穩定的進攻表現，與林暘程多次單人攔網成功，conti 一度取得兩分領先。此時台電詹旻翰與曾茂聰再次跳出扳平戰局，雙方戰成平手，雙方進入拉鋸戰。兩隊一路糾纏到本局後段，台電關鍵時刻靠著蔡沛彰在三號位攻擊得手，以 25比22收下第2局。

進入第三局，兩隊開局再次陷入拉鋸，此時 conti 抵擋不住黃正良與許紋誠的猛烈攻勢，台電瞬間取得五分領先，加上蔡沛彰與林宜暉前排的攻擊維持領先，但林聖恩與周子揚的攻擊將差距縮小到三分，迫使台電喊出暫停。暫停回來，台電曾茂聰在二號位的攻擊得手再次幫助球隊擴大領先，最終台電就以25比19收下本場勝利。