企業18年甲級男女排球聯賽15日開戰！首戰上演去年女子組的冠軍戰組合，由台北鯨華出戰去年冠軍高雄台電，賽前台電進行了「當家舉球」謝苡縥與「自由女神」楊孟樺兩位的引退儀式，球員們與協會贈送精美禮物給兩位選手，替兩位選手在企排與中華隊的努力送上最誠摯的祝福。高雄台電的學妹們則送上最有誠意的大禮，首戰以25比22、25比23、25比22直落三的比數，首開紀錄拿下勝利！

首局雙方你來我往，台電黃芯瑜與李姿瑩前場的攻擊得手幫助球隊先馳得點，鯨華Bia與林書荷也不遑多讓，多次來回讓觀眾看的大呼過癮，前半局雙方戰成11比11平手。後半段台電連續得分將分差擴大至兩分，鯨華也喊出本賽季首次暫停。暫停過後，台電展現銅牆鐵壁般的防守，將差距擴大到4分，雖鯨華靠著新任隊長廖苡任與Bia的聯手追平比數，但台電發揮奪冠雄厚戰力再次拉開比數，最終收下首局。

第二局台電趁勝追擊，開局連拿三分拉開些微差距，雖 Bia 與蔡沁瑤試圖用防守帶動攻勢，但台電展現防守優勢將差距擴大到五分，迫使鯨華再次喊出暫停。暫停回來，鯨華靠著林書荷、Bia 與蔡沁瑤的聯手攻勢將比數反超，一度取得三分領先，但台電不是省油的燈，靠著劉煜淳的單人攔網帶動氣勢，再次要回領先，加上台電陳姿雅後段的攻擊節奏的攻勢讓鯨華措手不及，台電連下兩城宣告聽牌。

第三局雙方初期呈現拉鋸戰，但台電靠著李姿瑩、陳姿雅與黃瀞萱在攻守的穿針引線下，將差距慢慢拉開，但鯨華陳佳蔓與甘可慧扮演救火隊，連續得分扳平比數，比賽後段戰局白熱化，台電把握關鍵攻擊機會，加上鯨華攻擊失誤送分，最終台電以25比22收下勝利，以直落三旗開得勝，拿下企業18年的首場勝利。