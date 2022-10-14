高雄市政府觀光局與GQ聯手舉辦「2022高雄城市野營」，將於本週15、16日從上午11點到晚上9點於衛武營戶外草地盛大登場。已舉辦6屆的GQ城市野營，今年首度南下高雄即創下歷屆活動之最，活動場地全台最大、藝人表演陣容最堅強，也是首次連續舉辦兩天的城市野營，現場超過40家以上的美食及裝備品牌，吃喝玩樂通通有，豐富的節目內容就是要讓大家玩到不想回家！

GQ高雄城市野營 開箱風格美食及裝備品牌市集名單 一次升等頂級風格玩家│高雄

市長陳其邁表示，高雄近年在觀光行銷上的各種精彩創意，充滿活力的表現，受到國內外媒體的關注與肯定，2021年高雄獲紐約時報評選為全球52個最佳城市之一，2022台灣燈會在高雄更榮獲20項國際獎項的肯定，市府對於每一次的活動規劃，都是費盡心思的策劃，就是要帶給市民及遊客耳目一新的感受。這次由市府與hi-quality生活風格代表的時尚雜誌GQ籌辦的高雄城市野營，不僅有最豐富的品牌市集，最有創意的活動規劃，還有精彩的美食跟音樂表演，邀請全台灣的outdoor愛好者一起體驗高雄帶給大家的活力、創意，以及生活美好的城市風景。

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觀光局長周玲妏進一步說明，野營除了是休閒體驗，更是生活態度的展現，來2022高雄城市野營活動現場可以找尋專屬個人品味的風格露營帳篷、主題裝備、露營用品及獨具時尚感的聯名小物，連續兩天從早到晚都好玩的城市野營活動，16組超強卡司以音樂馬拉松方式帶來精彩表演，還有好吃、好逛、好拍又好玩的美食市集攤位、玩樂工作坊及必看的露營職人秀，歡迎全國民眾本週六、日來高雄感受最精緻與質感的城市野營活動！

活動現場的風格美食市集邀請眾多人氣餐飲品牌進駐，包括在地人必吃的精品燒肉碳佐麻里、Smokin’ 美式煙燻燒烤行動餐車、快義點 PrestoPasta、高雄洲際酒店 SEEDS 大地全日餐廳、卡滋嗑炸雞、耶魯小鎮等排隊名店，還有只在城市野營活動才吃得到的專屬「一日限定餐點」，包含首次出攤的Temperature Studio/溫度劑，以當季食材推出限定虱目魚肚飯；頂級肉品MÚO STEAKHOUSE將帶來獨家限定餐點炭香蒜蝦捲餅和牛肉つくね捲餅，絕對都讓大家魂牽夢縈、回味無窮。此外，還有話題手搖飲及酒水品牌，如迷客夏 Milksha、春陽茶事、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、KIRIN、19宗罪等，及來自屏東的獨立烘豆實驗所Akau Coffee猻物咖啡、高雄最夯酒吧聯合出攤，將帶來更多意想不到的驚喜。

裝備選物市集則有20個露營裝備和潮流選物的頂尖風格品牌，包含以成為最潮戶外選物店為目標的OUTDOORZ我不在家，集結世界知名戶外品牌，提供機能與顏質並重的戶外穿搭選物，成為OUTDOOR愛好者必朝聖的戶外選物店；位於中部的日月鉄工所特地南下帶來精緻耐用的露營美學產品；台灣品牌RSR鐵人工廠則是專精於各式特殊戶外汽機車的販售，也有各式特色露營用品小物，絕對是必逛攤位；喜歡OUTDOOR ＆ LIFESTYLE風格，別錯過台灣設計品牌Filter017成立的選物店CREALIVE DEPT.、有戶外界最潮品牌之稱的Gallant Outdoor®、兼具時尚、品質及環保安全的烤爐品牌O-GRILL等；而圖像創作品牌XAP和台南文創甜點空間StableNice BLDG.也將來到現場，為大家呈現更多的驚喜設計。當中最特別是，美式男士風格理髮廳SUNRISE BARBER也會到現場，在自在無拘束的環境裡，將專業理容融入到每個人的日常生活中，替來訪的顧客們重塑出充滿自信的髮型，感受最道地的美式氛圍和文化。

兩天歌手陣容包含最受年輕人歡迎的樂團Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac，最潮的歌手魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤，備受金曲獎入圍及得獎肯定：小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良，及全台最火熱的原子少年 火星Mars，預計將再度引爆高雄活動人潮！主辦單位提醒，週邊會場停車位有限，請大家多利用捷運等大眾運輸工具來現場，免塞車、快速又便利。