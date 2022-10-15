去年甫成軍的高雄鋼鐵人，經過一年的四處征戰，在季後進行戰力補強，高雄鋼鐵人也正式宣布，直播平台「17直播」在新賽季將冠名贊助合作，以「高雄17直播鋼鐵人」嶄新隊名在P. LEAGUE+聯盟出賽。17直播表示，將結合職業運動賽事與新世代直播體驗，策劃令人驚喜的線上及線下活動，帶給球迷與平台用戶不同的觀賽感受。

高雄鋼鐵人成軍第二年，全新賽季將穿著兩款全新球衣出賽，主場球衣「淬煉白」款代表新生代球員經過長期的淬煉讓技術更加進化，創造無限可能，客場球衣「炙焰紅」款，代表來自南方的熱情，球衣上的線條也意味速度與力量的爆發。

延續去年「One South」的大南方計畫，高雄鋼鐵人新賽季將以「South Strong Steelers」的口號，代表著來自南方的鋼鐵人將持續茁壯永不服輸，這就是「正港高雄雄親」的鋼鐵精神。

17直播表示， 17直播一直致力於結合不同的娛樂與社群模式，這次冠名贊助高雄鋼鐵人，希望將這樣跨領域的新時代體驗可以往南部發展，藉此擴展至更多城市，提供南部民眾更多元的娛樂與社群新體驗，落實品牌Entertainment your Life目標。

除了新戰袍之外，高雄鋼鐵人在新賽季也與高雄在地潮流品牌「Woden」合作，共同開發聯名潮流服飾支線，推出多樣單品，Woden也將成為高雄鋼鐵人的潮流穿搭顧問，讓更多的潮流時尚元素投入於球隊商品之中，讓球衣不僅是球衣，也能顧及日常穿搭。