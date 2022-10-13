身為高雄17直播鋼鐵人隊長的「男模」呂政儒，13日在開季記者會上表示，目前球隊已經逐步成長當中，請球迷拭目以待，「我們原本默契與溝通不足，畢竟我們算是年輕球隊，只要懂得多多溝通與配合，且藉由先前熱身賽找出問題，我們會更好的！」

「像是我們總教練格魯諾維奇從上季季末來台，就一直留在台灣待到現在沒走，我們之間算是比較熟悉的，」呂政儒表示，「至於4名洋將，哈里斯上季就跟我們打過，剩下三個(鉑伊、釩斯與鐵米)就是還需要多點時間去抓彼此節奏與磨合了。」

呂政儒也特別點出鋼鐵人兩名新援加入幫助很大，「張伯維因為去年發生了一些事沒辦法打，上季少了他這名有經驗的球員真的有差，不過從今年兩場熱身賽當中，可以清楚看出他打球的渴望，也展示他不會怠惰自己，至於林郅為則是本土數一數二的長人。」

而在先前高雄熱身賽沒有上場的周儀翔表示，自己是因為右膝蓋的舊傷沒打，這個傷勢從他上季季中回台打球季就有了，「目前恢復還算順利，希望我可以趕上新球季開幕戰。今年夏天我有更多時間認識隊友，感覺磨合也不錯，我們這些老將也會帶動大家一起成長。」

周儀翔也很喜歡鋼鐵人全新LOGO，「雖然我也很喜歡上個球季LOGO，但現在這個LOGO比較有霸氣，也換成牛的形象，至於球隊冠名贊助，這在我打大陸CBA時期，早就看過不少球隊這樣做了。」