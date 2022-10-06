P. LEAGUE+台北富邦勇士6日宣布好消息，與2020-2021 PLG年度 MVP、「噴射機」張宗憲正式提前續約，簽下兩年延長合約，總經理蔡承儒大讚張宗憲在球隊攻守兩端都扮演重要角色，期待他幫助球隊飛向3連霸。

以下為台北富邦勇士公告全文：

台北富邦勇士今天（6日）正式宣布與2020-2021 P. LEAGUE+年度 MVP、「噴射機」張宗憲正式提前續約，簽下兩年延長合約！

2020 年重返台北富邦勇士，張宗憲在PLG元年例行賽場均15.6 分、2.5 籃板、2.9 助攻、1.8 抄截，勇奪年度MVP的殊榮，同時入選年度第一隊、年度防守第一隊的肯定，率領勇士拿下PLG 總冠軍。宗憲於 2021-2022 賽季例行賽平均12.5分、3.1籃板、3.4 助攻、1.3 抄截，季後賽Game 1面對福爾摩沙台新夢想家，個人全場轟下31分、7籃板、3助攻，幫助球隊從22分的劣勢中大逆轉奪下首勝，也奠定團隊在整個季後賽爭冠的氣勢和決心。噴射機毫無畏懼的侵略性、傑出的防守能力及好勝心，是勇士連續兩年稱王不可或缺的重要功臣。

台北富邦勇士領隊蔡承儒表示：「宗憲對球隊攻守兩端都扮演非常重要的角色，尤其防守端能有效限制洋將更是難能可貴。宗憲的個人能力不用多說，曾拿下聯盟年度 MVP 的獎項，但我也很欣賞他團隊的打法，還有他不斷追求進步的態度與對比賽的投入和求勝心。期待台灣噴射機可以飛向新高度，並帶領球隊拿下三連霸的任務。」

能夠提前續約，未來三年繼續為勇士效力，宗憲說：「Chris 和我之間有相當的共識和尊重，他尊重我在場上對球隊攻守兩端的貢獻，也很讓我做自己。我尊重他為球隊所做的一切及對未來的方向和計畫，所以我們雙方沒有花很多時間就達成續約的共識，特別是富邦對我來說一直有深厚的情感，在旅外剛回台灣，以及在最低潮徬徨的時候，都是 Chris 主動聯繫我！我和隊友之間的相處也都很良好，他們都是達成二連霸一起奮鬥的好兄弟，更讓我想在這裡繼續努力打造勇士王朝！很開心也很期待未來三年在球隊的日子，看自己到底能達到什麼程度。最後要謝謝所有支持我和富邦的球迷，沒有你們，這一切都不可能實現！」