高雄鋼鐵人主辦的P.LEAGUE＋「SOUTH賽」熱身賽，即將在高雄鳳山體育館登場，儘管首場比賽是由新竹街口攻城獅出戰台新夢想家，現場卻已經大約有5成觀眾進場，目前預售票已經賣出約9成，相信等到下午5點的地主鋼鐵人與台北富邦勇士之戰可望接近滿場。

這次負責主辦的鋼鐵人，也在球館大廳設計不少有趣關卡，包含「鐵口直斷」、「死忠鐵粉」、「眾志成城、萬眾一心」等關卡，其中邀請球迷在六隊看板上面貼上要給球員的話，更有不少球迷清楚表達出對於各自球隊與球員的強烈支持情緒與決心。

其中送給富邦勇士「野獸」林志傑的小紙條最多，有球迷寫著，「希望志傑可以再打10年！」等於是希望他可以打到50歲，甚至有球迷寫上，「志傑加油！再打40年！」確實有點太誇張了，因為這代表野獸必須打到80歲才有可能宣告退休。

現場也有高雄鋼鐵人在新球季的完整賽程大型看板，吸引不少球迷拍照留存，此外也有聯盟官方商店，以及周邊贊助商品店、鋼鐵人官方商店，就是想讓球迷可以帶走更多鋼鐵人相關商品回家當作紀念，甚至P.LEAGUE＋才剛販售的官方球員卡也有在賣。