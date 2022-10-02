設置在戶外的看板若是沒有好好保養，劣化後就容易變成駭人的模樣，日本民眾近日發現海邊有個穿著制服的人形看板，因為長年失修而「七孔流血」，畫面曝光後嚇壞不少人。

綜合日媒報導，日本網友近日在推特帳號「@tityatirin」分享一張恐怖照片，畫面中可見，有一位穿著制服的少年人形看板，經過長年的風吹日曬雨淋而鏽跡斑斑，乍看之下就像是鮮血不斷從眼睛、鼻孔、嘴巴等處流出。

據悉，這座駭人看板位於日本鳥取縣最東北的岩美町地區，因為看板設置在海邊，鹹水加上海風的侵蝕，經年累月下來幾乎整面生鏽，劣化得非常嚴重，連標示的部分都已經難以辨識，無從得知究竟是所屬哪個單位的看板，只能任由它閒置在路邊。

詭異的畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「說真的有夠可怕的」、「晚上看到的話，會作惡夢吧」、「仔細一看還沒有表情，感覺更駭人了」、「看得我心裡發毛」。