署名小市民心聲看板，被藍陣營認為影射、要求道歉。(林和生攝)

屏東市長參選人周佳琪26日直指對手李清聖陣營以匿名黑函形式，架設看板抹黑攻擊，涉嫌誹謗及妨害名譽，要求對手即刻拆除看板，並求償新台幣一元與登報澄清；但李清聖回應，這是小市民心聲，對此表示尊重，沒有下架問題。

周佳琪說，近日屏東市區陸續搭設起3面看板，以「議長選不夠，市長拉來鬥」等語，更影射周佳琪將與前2屆市長雷同，無法順利執行4年市長職務，暗喻會被停職，意圖使選民對她產生負面印象。

周佳琪競選團隊說，李清聖陣營以這種影射嘲諷，似是而非的方式抹黑攻擊，又不敢具名，因為看板位置原來就是掛著李清聖選舉看板，為了攻擊周佳琪，卻偽裝為所謂「小市民的心聲」，改以黑函的方式攻擊，這種行徑等於給社會做了最壞的示範，更敗壞民主政治的選風。

周佳琪說，給對手陣營10天時間下架看板並登報道歉，否則將至法院提告。

對此民進黨屏東市長參選人李清聖表示，這些都是小市民的心聲，尊重市民看法，如果有人願意贊助看板，會繼續努力協助架設，現階段沒有下架問題。