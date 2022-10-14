瑞士的金融軟體公司Temenos在周四下調了2022年財測指引，指出在總體經濟不確定性和成本上升的背景之下，銀行在決策時變得更加謹慎。

該銀行軟體供應商表示，正在調整銷售部門管理階層，首席營收長已經離職。

該公司提前公布第三季業績報告，並提出全年財測，年度經常性營收(ARR)將成長17%至18%，軟體授權營收將成長0%，息稅前獲利(EBIT)會下降25%。

Temenos在七月時曾預測，今年ARR成長18%至20%，軟體授權成長16%至18%，EBIT成長9%至11%。

由於訂閱收入下降和成本上升，第三季EBIT為年減53%。EBIT獲利率從37%降到19%。

執行長Max Chuard說，「我對於本季的業績感到失望，由於總體經濟環境不斷惡化，銷售執行存在不確定性，在本季的最後幾周，銀行推遲了簽署決定，對我們的業績造成了嚴重影響」。