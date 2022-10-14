台積電3奈米將於第4季量產，明年3奈米貢獻營收比重將約中個位數百分比（約4%至6%），升級版3奈米技術開發進度較計畫提前，將在2023年下半年量產。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，3奈米進度符合預期，具備良好良率，將在第4季量產，在高效能運算（HPC）和智慧手機應用的驅動下，預期2023年將平穩量產。

魏哲家說，因持續存在機台交付問題，客戶對3奈米的需求超過台積電的供應能力，預期2023年可望達到全面利用。

相較於5奈米於2020年量產第一年的營收貢獻，魏哲家預期，3奈米在2023年的營收貢獻將更高，不過，因整體營收基礎較2020年更龐大，預期2023年3奈米營收比重將約中個位數百分比。

升級版3奈米（N3E）技術開發進度較計畫提前，魏哲家表示，將在2023年下半年量產。3奈米與升級版3奈米製程都有許多客戶參與，預期量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5奈米的2倍以上。

魏哲家強調，台積電的3奈米製程技術推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術。

至於7奈米製程，魏哲家說，因智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，自2022年第4季開始，7奈米及6奈米產能利用率將不再處於過去3年的高點，預期這種情況將延續到2023年上半年。

魏哲家表示，台積電已經相應調整了對7奈米及6奈米的資本支出，市場對7奈米及6奈米的需求比較傾向週期性因素，而非結構性現象，預期對7奈米及6奈米的需求將在2023年下半年回升。（編輯：林淑媛）1111013