連江縣南、北竿今早11時許無預警停電，路燈號誌停擺，超商、住處全都一片漆黑，民進黨連江縣長參選人李問表示，當下便立即向經濟部詢問情況，經立委洪申翰了解，台電回應稱停電是因「珠山電廠電源端設備故障」導致，機組已重新啟動，並於稍早復電。