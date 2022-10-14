馬祖上午無預警停電 台電回應了 14:112022/10/14 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣南、北竿今早11時許無預警停電，路燈號誌停擺，超商、住處全都一片漆黑。（民眾提供／李奇叡連江傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣南、北竿今早11時許無預警停電，路燈號誌停擺，超商、住處全都一片漆黑，民進黨連江縣長參選人李問表示，當下便立即向經濟部詢問情況，經立委洪申翰了解，台電回應稱停電是因「珠山電廠電源端設備故障」導致，機組已重新啟動，並於稍早復電。 台電曝「吃電怪獸圖鑑」拯救錢包妙招1次看 嘉縣全台最大單一電力儲能案場啟用 新北2.6萬戶停電！民眾崩潰吃「燭光晚餐」 台電回應了 #北竿 #馬祖 #復電 #停電 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機電廠搶台電標案 法人喊旺 04:102022/10/11 證券．權證 企排周末開戰 台電男排拚9連霸 04:102022/10/13 運動天地 暑假不在電費飆1.6萬 男大生崩潰：家裡沒有吃電怪物 15:432022/10/04 生活 傳週末請產業自行發電 台電：自由參與增調度彈性 15:012022/10/10 財經 快查帳單 他家1F全變頻、沒漏電 電費竟破2萬 08:062022/10/10 生活 台電聯合婚禮幸福回歸 今51對新人步紅毯 15:582022/10/08 財經 甩主帥禁賽陰霾 綠軍雙探花捕黃蜂 04:102022/10/04 運動天地 台電罕見周末假日 請產業自發電 04:102022/10/10 財經焦點 獨老重陽不孤獨 台電與華山基金會敬老送歡樂 17:572022/10/03 寶島 高雄「停電8小時」網友氣飆髒話 柯志恩：市民感受最清楚 11:562022/10/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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