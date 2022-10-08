台灣電力粉絲團近日分享「6種吃電怪獸圖鑑」，並將其分為2種類型，穩定進攻型像是電鍋、電熱水瓶、電熱水器；低調隱藏型像是電視機上盒、音響與噴墨式印表機，針對這6款常見的吃電怪物，台電也給出省電妙招，提醒民眾，長時間不用的家電要關閉電源，並將插頭從插座中拔除，如此一來既能省電省錢，又能維護安全。
臉書粉專「台灣電力粉絲團」日前發文分享「吃電怪獸圖鑑」，家中常見的吃電怪獸可分2類，第一種是「穩定進攻型」，像電鍋、電熱水瓶和電熱水器，這類的電器長時間保溫會一直吃電，若想省電，建議加裝定時器或是選能源效率1級的產品。
台灣電力粉絲團表示，第二種類型屬「低調隱藏型」，像是電視機上盒、音響及噴墨式印表機，待機電力常讓人無法察覺，屬於惦惦吃三碗公的吃電小怪獸，對付這類的吃電怪獸，建議可以改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。
台灣電力粉絲團指出，面對不同種類的吃電怪獸，應對方法也不同，但不管是何種家電，記住只要長時間不使用，就要確實關閉電器的主電源，並將插頭拔除，這樣既能夠省電、省錢，又可以確保安全。
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