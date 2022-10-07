全球景氣出現劇烈反轉，消費性電子產品需求驟降，晶片業受到嚴重衝擊，繼輝達（Nvidia）預期第三季獲利表現不如預期後，超微（AMD）周四公布的財報與財測更直指第三季可能出現虧損。分析師陸行之直言，當幾個高效能運算（HPC）客戶搞不清楚未來三個月的訂單變化時，台積電又如何冀望明年客戶訂單不會有變化。

超微與輝達是台積電前十大客戶，高效能運算領域更是發展重心，輝達與超微慘澹的數字出爐後，台積電是否會受到衝擊，備受外界關注，陸行之表示，第二季台積電法說會仍給出未來幾年15至20%的營收增長預期，複合年均增長率（CAGR）維持不變，希望台積電第三季法說會鬆口對未來市況保守一點。

超微下修第三季營收預期16.4%，從67億美元降至56億美元，季減15%，年增但還有30%，預期第三季毛利率僅42%，營業虧損達4800萬美元，明顯差於市場預期。

此外，陸行之表示，超微伺服器CPU與遊戲GPU都還撐著，但筆電、桌機的CPU就很慘，季度大幅衰退53%，年減40%，與輝達有異曲同工之妙。

陸行之也說，超微此次的下修讓執行長蘇姿丰年初的承諾都槓龜，雖然蘇姿丰不是惡意的，但投資人被坑之後，應該會更謹慎參考公司以後提出的指引，代表這次miss對超微的誠信造成非常大的傷害。