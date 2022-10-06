記憶體市況雜音頻傳，南韓記憶體大廠SK海力士傳出大砍明年資本支出，將下調明年設備訂單達7~8成，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析，明年半導體設備廠營運恐明顯受到影響，至於晶圓代工大廠台積電則還未宣布明年資本開支計劃，相關業者動向備受市場關注。

記憶體大廠美光、NAND型快閃記憶體巨擘鎧俠鎧俠，日前不約而同宣布下修明年資本支出3成，韓媒《The Elec》引述業內人士消息指出，海力士也將調降資本開支，據悉今年9月底已向設備商修正明年訂單，可能將在明年削減設備投資計畫，而且下修幅度上看7~8成。

陸行之針對上述報導發表看法，他說，如果SK海力士大砍明年資本支出消息屬實，最後就看記憶體存儲器老大三星如何調整其資本支出。他強調，砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一，目前看起來，記憶體存儲器行業率先發難，預估半導體設備龍頭公司明年營收也會受到影響。

陸行之進一步列出記憶體存儲器設備的營收占比，由高到低排序科林研發 （35-40%營收占比），東京威力科創 （27-30%），應用材料 （25%），並分析艾司摩爾（ASML）受影響程度可能明顯少於同業。

陸行之文末提到，目前晶圓代工廠包括三星、英特爾、台積電、英飛凌、德州儀器、意法半導體等，都還沒宣布2023年的資本開支計劃。