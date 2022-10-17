根據歐洲運輸和環境協會(Transport & Environment；T&E)一份報告顯示，歐盟需要為汽車製造業提供更多激勵措施，以提高純電動車的生產，否則中國汽車製造商將搶去市占率。

T&E在周一發表的一份報告《從繁榮到煞車：電動移動轉型是否正在停滯？》顯示，歐洲電動車銷售成長將放緩，2022年上半電動車占整體銷量為11%，而歷史趨勢顯示它應該成長13%。

同時之間，比亞迪、長城汽車等中國汽車製造商正尋求在歐洲電動車市場站穩腳跟，最近他們的電動車也獲得較高的安全評級。

T&E預估，今年上半中國純電動車在歐盟的市占率將為5%，到2025年將提高到18%。

歐盟目前正協商一項氣候提案，包括到2035年禁止銷售化石燃料的新車。

T&E認為，為了刺激歐洲的電動車生產，歐盟應該堅持該禁令，反對對任何合成燃料車提供豁免的作法，並從2025年起移除排放基準指標系統，以及利用歐盟資金，加快電動車生產。

報告稱，歐盟汽車製造商未能擴大規模；可能導致外國汽車製造商提出價格合理的車款，並在歐洲市場佔據很大的占比。

「如果歐盟無法有效地管理好自己的市場，它就有可能在汽車業喪失經濟自主權」。