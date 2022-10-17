俄羅斯天然氣工業(Gazprom)執行長Alexei Miller在周日說，如果西方國家對俄羅斯天然氣價格實施上限限制，將導致供應的中斷；該說法也呼應了總統普丁(Vladimir Putin)此前的威脅。

歐盟目前對於是否對俄國天然氣實施價格上限，各成員國看法分歧。有消息指出，歐盟在10月20至21日舉行的高峰會上，各國領導人將探討設定價格上限的各種選項。

烏克蘭衝突已經讓歐洲客戶減少從俄羅斯購買能源，同時G7國家和歐盟正試圖對俄羅斯的石油和天然氣施加價格上限。

Gazprom執行長Miller在俄國官方電視台說，「這種單邊決定當然已經破壞了現有合約，將導致停止供應」。

普丁曾在上個月威脅，如果實施價格上限，將切斷能源供應。

俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯的全球第二大石油出口國，並為全球最大天然氣出口國。削減來自俄羅斯的供應，將擾亂全球能源市場，全球經濟將面臨能源價格進一步高升的局面。