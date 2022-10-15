俄羅斯報復攻擊烏克蘭炸斷克里米亞大橋

俄羅斯總統普丁周五說，他「不後悔」對烏克蘭各地的平民目標發動致命飛彈攻擊，但也表示，目前沒必要再進行「大規模」攻擊。

據CNN新聞網14日報導，俄軍周一開始彈洗烏克蘭各地，是在報復上周末具有重要戰略意義的克里米亞大橋被炸。雖然還不清楚爆炸原因，但普丁周一歸咎基輔，並說這是無法置之不理的「恐怖攻擊」。

接下來兩天的猛烈轟炸至少導致19人喪生，將烏克蘭各地的民間目標夷為平地，並重創了電力系統，影響民眾用電，引發全球公憤。

普丁說，雖然他不後悔發動猛烈攻擊，並認為俄軍的行動是正確的，但也承認，目前所發生的事令人不快。此外，普丁也為9月開始部分動員俄軍辯解。他說，約有22.2萬名軍人已被徵召入伍，而部分動員預計會在兩周內結束。

事實上，普丁開始部分動員俄軍時狀況混亂，在全俄羅斯各地引發罕見的抗議。多數是役齡男性的數以十萬計民眾逃離俄羅斯，大批湧進如喬治亞和哈薩克等鄰國，以逃避徵兵。