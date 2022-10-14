俄羅斯輸往德國的天然氣管線北溪1、2號，9月26日遭不明原因炸破4個大洞，背後兇手仍未抓到，未料，在俄羅斯境內的「土耳其溪」天然氣管線又企圖遭炸毀，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方已逮捕試圖破壞「土耳其溪管線」的嫌疑人。

雖然佩斯科夫未點名破壞分子的真實身分，但俄新社報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）在9月22日透露，逮捕一名出生於1978年的烏克蘭籍男子，由烏克蘭國家安全局（SBU）招募。俄方從他身上搜到兩個簡易爆炸裝置，還找到他與烏方的聯絡訊息、組裝炸彈的說明，以及引爆地點的座標。

此前，俄國總統普丁在聯邦安全會議上表示，烏克蘭方面試圖炸毀土耳其溪管線的一部分。普丁13日會見土耳其總統艾爾段也提及此事，同時感謝土國對建設「土耳其溪」天然氣管線的支持，如今該管線已是向歐洲出口天然氣最可靠的管線。

2018年1月，土耳其溪天然氣管線正式開通，由兩條並行支線組成，一條通往土耳其，另一條通往東南歐地區。該管線於2020年初投入營運，計畫輸氣量為每年315億立方公尺。