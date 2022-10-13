克里姆林宮任命的刻松州(Kherson,也稱赫爾松)表示，該州持續遭到砲火的攻擊，請求莫斯科幫助撤離平民。這是烏克蘭的南部反攻，繼續取得進展的又一個跡象。 不過，隨後他的副手又說「沒有要撤離」，俄佔區傀儡政權出現意見矛盾。

路透社報導，由普丁任命的刻松佔領區州長薩爾多(Vladimir Saldo)在電報網(Telegram)上說：「刻松市每天都受到火箭彈襲擊，民用基礎設施正在成為攻擊目標。因此，刻松政府決定，居民應前往俄羅斯聯邦其他地區避難。」

「我們建議刻松地區的所有居民，如果他們願意，為了保護自己免受飛彈襲擊，請去其他地區。」他並補充說「人們應該帶著孩子離開。」

然而不久後，副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）推翻了薩爾多的說法，否認刻松必須疏散平民。

他的書面聲明補充說：「刻松地區不可能撤離，也沒有人計劃從該地區撤出俄羅斯軍隊。」

刻松州是俄羅斯剛剛舉行公併併入其領土的四個烏克蘭地區之一，基輔和西方都譴責此舉是非法吞併。

刻松州大部分地區在開戰初期就被俄羅斯佔領，首府刻松市也是俄羅斯唯一奪佔的州首府。雖然如此，首府的烏克蘭百姓持續抗爭俄羅斯佔領，並持續以不合作運動消極對抗佔領軍。

烏克蘭多次向該州、該市居民喊話，表示烏克蘭必然會收復。自8月以來，烏克蘭宣布反攻作戰以刻松為主。基輔表示，已經奪回了超過 1,170 平方公里的土地。刻松的地理位置相當重要，它就在尼古拉耶夫與克里米亞之間，一但烏克蘭成功奪回，就掃清進入克里米亞半島的障礙。