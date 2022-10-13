在俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈和無人機襲擊，造成至少 20 人死亡以後，美國與德國終於表示加快交付原本已同意提供的防空系統，包括美國的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），與德國的IRIS-T SLM。

戰區(The Drive –The Warzone)報導，美國將會加速運交8座NASAMS中的2座，。德國也將加速運交4座IRIS-T SLM 地對空飛彈中的1座；同時，美國也會再提供4座M142海馬斯（HIMARS）高機動火箭炮系統。

美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)周二對記者說：「我們有望在不久的將來，先將2座NASAMS送到烏克蘭，會加速運交的過程。」

上為先進中程空對空飛彈的基礎型，下為增程型，外型上已有不同。(圖/雷神公司)

目前還不清楚給烏克蘭的 NASAMS 將如何配置。這套系統由發射器、雷達和其他感測器、指揮和控制節點，以不同的組件也會有不同的配置。一些NASAMS變體是將它安裝在悍馬車或其他輕型車輛上，有些是固定陣地型，或者利用海馬斯火箭砲系婌做為發射器。

德國將加速運交IRIS-T SLM給烏克蘭。(圖/Diehl Defense )

烏克蘭至少有16輛海馬斯，它們可以作為AIM-120對空飛彈(AMRAAM)的發射平台，雖然AIM-120是戰機使用的中程對空飛彈，但是它也可以部署在陸基發射箱裡，搖身一變成為防空飛彈，這也就是NASAMS。

NASAMS除了可發射AIM-120以外，也可以發射AIM-9X先進響尾蛇飛彈，目尚不清楚的美國提供給烏克蘭的「彈藥」是否也包括先進響尾蛇。

由於AIM-120有較長射程，而AIM-9X射程雖短卻有高偏軸性能，因此兩種飛彈都具備，會對空中防衛更為全面。

德國也加速對烏克蘭的防空系統支援，德國國防部長蘭布雷希特(Christine Lambrecht)頗為遺憾的說：「雖然我們承認提供烏克蘭防空武器，但顯然它來得不夠快。」

蘭布雷希特說：「基輔和許多其他城市再次遭到火箭彈襲擊，這顯示迅速向烏克蘭提供防空系統，是多麼重要。在接下來的幾天裡，我們承諾提供的4座最先進的防空系統中的第1座，就能有效保護烏克蘭人民。」

早在今年6月，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)就宣布「最先進的防空系統 IRIS-T SLM 系統，將被送往烏克蘭。」如今已是10月份，運交工作實在太慢了。

IRIS-T SLM 與美國的NASAMS頗為相似，都是由戰機的空對空武器改成地對空式，它的射高達到19公里，射程達到40公里，並有擊落火箭彈、巡弋飛彈、短程彈道飛彈和巡弋飛彈的能力。