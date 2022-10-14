俄烏戰爭爆發後，歐洲能源危機變得更為嚴重，但歐洲仍致力擺脫對俄羅斯能源的依賴，目前歐洲儲存天然氣的存量已經達91%，超過11月目標的8成，但明年能否繼續克服危機仍是未知數，尤其OPEC+減產、大陸能源需求回升等狀況接連出現。

CNN報導，即使歐盟的天然氣存量目標已經提前完成，但國際貨幣基金組織本周警告，能源危機並不是短暫的衝擊，今年冬天會面臨很大的挑戰，但明年冬天的狀況可能會更糟。

歐洲減少從俄羅斯進口石油與天然氣，增加向其他國際賣家購買的比例，然而能源研究機構Rystad Energy副總裁Sindre Knutsson認為，明年大陸對液化天然氣（LNG）的需求將會回升，這讓歐洲能否購買到足夠的天然氣量，打上一個大問號。

除此之外，石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）上周宣布從11月開始，每日減少200萬桶的原油產量，這也給予歐洲在能源市場的壓力。

在此狀況下，能源價格很難回落，智庫Bruegel分析師Giovanni Sgaravatti表示，各國政府應該想到最壞的狀況，能源價格在未來的2至4內都會比能源危機前還要高。目前歐洲能源價格是美國的8倍，未來雖會下滑，但預估仍是美國的2倍。