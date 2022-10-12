為了牽制大陸發展先進製程晶片與人工智慧、超級電腦等新興產業的速度，美國祭出新一波制裁，廠商需要取得許可證才能提供服務與產品給大陸客戶，再次重創大陸晶片業，有專家表示，大陸需要花費更多的金錢與人才來緩解這次的衝擊，甚至必須「重新發明輪子」重新打造根基。

CNBC報導，過去美國曾經針對華為祭出嚴格的出口限制令，華為無法使用台積電的晶片，重要的智慧手機業務也因此被癱瘓。如今，美國針對更廣泛的精晶片業務進行限制，顯示雙方關係已經無法回到過去。

美國的出口禁令之所以有效，在於他們可以接觸到供應鏈上的多個項目，且晶片業的專業知識、技術與投資都集中在少數國家手上，美國很容易可以找切入點，其晶圓代工實力雖不是全球頂尖，但在設計領域上仍是翹楚，得以輕鬆拿到話語權。

智庫Takshashila Institution分析師Pranay Kotasthane表示，「美國的目標已經從超越大陸晶片業，轉變積極阻止大陸獲得先進晶片，大陸本土的晶片將受到更廣泛的限制。」

至於遭遇制裁的大陸又該如何自處？Pranay Kotasthane說：「半導體供應鏈是一個全球化的產業，斷絕聯繫代表大陸企業必須重新發明輪子，需要更多資金與人才來吸收這次衝擊。」

Pranay Kotasthane認為，就算沒有艾司摩爾的半導體設備，大陸也許能夠生產先進晶片，但產量會低很多成本也就越高，產品良率也會偏低。