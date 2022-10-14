CNN獨家披露，馬斯克旗下SpaceX致函五角大廈，以花費太龐大為由，要求美國政府接手資助星鏈衛星通訊服務。由於先前馬斯克的「和平計畫」引發烏克蘭反彈，烏駐德大使更以「Fxck off」（滾開）回應馬斯克，美國政治顧問斯馬特（Jason Jay Smart）發文強調，這些都是在烏大使不客氣的發言之後，馬斯克則回應「我們只是聽從他的建議」。

馬斯克10月初在推特提出「俄烏和平計畫」的構想，包括在聯合國監督下，再度於俄羅斯佔領烏克蘭領土舉行公投；承認2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島主權，並確保克里米亞供水無虞；烏克蘭保持中立。

馬斯克所提的構想引起包括總統澤倫斯基在內等烏克蘭政府官員強烈反彈，即將卸任的烏駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）更是直接爆粗口「Fxck off」（滾開）回應馬斯克推文。

斯馬特在推特發文表示，馬斯克的星鏈稱無法再免費支付這項服務，並要求五角大廈接手資助。他補充，「這是在烏克蘭大使斯馬特回應馬斯克『Fxck off』後」。

結果馬斯克在該貼文底下回應「我們只是聽從他的建議」。對於馬斯克的回應，網友評價兩極，有人指責馬斯克過於意氣用事，因為一個人而懲罰整個國家，但也有人認為馬斯克並非慈善事業，需要盈利才能維持星鏈的運作。

事實上，CNN取得文件是SpaceX在「上個月」致函五角大廈，而馬斯克提出的「和平計畫」及後續迴響是在10月初時發生。

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

值得一提的是，梅爾尼克的發言多次引發爭議，曾以蝸牛梗圖嘲諷德國軍援速度慢，更批評德國總理蕭茲是「豬肝腸」，暗諷蕭茲輸不起。除了對德國政要出言不遜外，還否認烏克蘭民族主義者班傑拉（Stepan Bandera）曾參與屠殺猶太人和波蘭人，牽動歐洲政壇敏感神經，引來波蘭和以色列譴責。