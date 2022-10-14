特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特案再出狀況，周四推特向法院提交的文件顯示，聯邦當局正在調查馬斯克試圖收購推特的行為，推特也希望能夠調閱馬斯克提供給當局的文件，以釐清牽涉到訴訟中的關鍵問題。

綜合外媒報導，代表推特的Potter Anderson Corron律師們表示，馬斯克正在接受聯邦當局的調查，推特則要求法院授權調閱馬斯克提供給當局的文件，以釐清牽涉相關問題，馬斯克已經透過辯護律師與聯邦當局進行密切聯繫。

該文件的日期是在10月6日，但本周才啟封，馬斯克被調查的消息才因此曝光，目前尚不清楚聯邦當局的動機，馬斯克陣營也沒有回應相關問題。

這不是馬斯克首次因推特交易案受到當局關切，美國證券交易委員會在4月初就詢問馬斯克，為何沒有在一開始就申報手上持有大量推特股份。馬斯克在月初已經宣布將依照原計畫砸下440億美元收購推特，被認為是想要為訴訟案踩剎車，減少損失。