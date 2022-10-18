美國股市最近幾週走勢呈現震盪，今天則受惠銀行業優於預期的財報，4大指數全面收漲，其中道瓊工業指數揚升500多點，那斯達克指數漲幅超過3%。

道瓊工業指數大漲550.99點或1.86%，收30185.82點。

標準普爾指數勁揚94.88點或2.65%，收3677.95點。

那斯達克指數大漲354.41點或3.43%，收10675.80點。

費城半導體指數揚升49.34點或2.28%，收2211.66點。（譯者：陳彥鈞）1111018

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