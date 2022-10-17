美股上周五收盤暴跌重創，然美股期貨周一的上揚，為市場情緒造好。港股低開0.65%，至尾盤才急速揚升上漲。

周一香港恆生指數收盤翻紅，收小漲25.21點或0.15%，為16612.90點。國企股(H股)升3.93點或0.07%，為5633.23點。

科技指數仍下跌0.20%。騰訊跌0.80%，報247.2港元；京東跌1.7%，報171.9港元；百度大跌5.3%。舜宇光學則漲逾5%。

汽車股跌2.1%，領跌最多。小鵬汽車跌4.1%，蔚來跌逾5%，華晨汽車跌3%。

醫療保健股大漲3%。翰森製藥升13.2%，為表現最好藍籌股；北海康成漲10%；微創機器人升近7%。

中信證券指出，醫療器械和科研設備將迎來重新估值，主要是衛健委15日發布的財政貸款更新改造醫療設備通知，預計將有2000億人民幣以上的貼息貸款額度被用於醫療衛生領域。利多政策釋放，有利於醫療股。