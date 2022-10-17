受到能源股推動，歐洲股市周一早盤小幅上漲。市場目前擔心經濟衰退的可能性加大，升息也對企業獲利造成壓力，此外，投資人也在等待英國財政計畫的進一步明朗化。

周一泛歐Stoxx 600指數晨升0.89點或0.23%，為392.20點。

倫敦股市漲0.3%；新任財政部長杭特(Jerome Hunt)將在周一說明稅收和支出計畫，比預定時間提早兩周，財長希望能藉此挽救市場對英國財政的信心。

德國股市也上漲0.24%，法股升0.15%。

歐股多數板塊都上揚。受到中國燃料需求有望好轉的希望，能源股領漲其它板塊。

瑞士信貸升1.2%；該行已經同意支付4.95億美元，以解決在美國的一場訴訟糾紛。

Hargreaves Lansdown跌1.5%；該英國金融投資平台表示，執行長已經離職；而在一天前，該公司被捲進一場數億英鎊的訴訟。

Mowi上漲1.2%，該挪威海產養殖公司宣布第三季獲利超出預期。