中鋼(2002)上周公布11月內銷盤價，由於市場需求前景仍不明確，雖然近期大陸的鋼價有小幅打底上漲的跡象出現，但為維持下游價格競爭力，因此六大主要鋼品月盤價格全面以平盤開出，連續兩個月月盤持續持平，進入冬季鋼鐵價格可望打底，但法人預期，大幅上漲的機會不大，業者獲利不易提升但股價卻仍在相對高點，法人維持中鋼中立的投資建議。

外資上周下半周縮手多日買超力道，周一中鋼開低走低，所幸午後多方出籠，爆量翻紅，不過仍持續在5日線之下整理。

中鋼11月內銷盤價報告，六大主要鋼品月盤價格全面以平盤開出，符合預期。法人認為，中鋼此次的月盤價格全面以平盤開出，主要由於市場需求前景仍不明確，雖然近期大陸的鋼價有小幅打底上漲的跡象出現，但為維持下游價格競爭力，因此盤價以平盤開出。從原物料來看，近一個月鐵礦砂價格持續在每公噸90~100美元左右整理，傳統的金九銀十旺季已確定旺季不旺，未來仍需觀察大陸需求狀況。預期在煤價維持高檔使成本偏高下，受惠成本支撐未來鋼價再大跌的機會不大，但需求不強，鋼價也難有較大的上漲機會。