受到美股重挫影響，日股17日走低，雖然旅遊相關類股表現較佳，但日股還是下跌。早盤結束時，日經指數收26,703點，跌387.76點或1.43%，再度跌到重要關卡兩萬七以下。同時，東證收1,876.93點，跌21.26點或1.12%。

前個交易日，日經指數曾創下3月以來，單日最大漲幅。野村證券認為，推估日股會較疲弱，因為漲多回檔所致。另外，美國最新的10月消費者信心指數稍有增加，也使得當地通膨未來可能繼續向上，對日股來說也是不利的。

高成長類股普遍走跌，例如線上醫療服務業者M3大跌5.13%，軟銀也跌1.77%。百貨公司表現相對較優。三越伊勢丹控股漲4.48%，高島屋漲3.27%，J.Front Retailing也漲2.14%。

野村證券指出，日本觀光業持續復甦中，從這幾天的電視新聞可看到外國遊客提著大包小包積極購物的畫面，其中，還有一部分原因是因為日圓頻頻走貶。

在日圓已經來到32年新低，兌換一美元接近150重要心理關卡後，匯銀人士認為，日本政府再次進場干預的機率也跟著增加。經過周線連9黑之後，目前日圓在148.44至148.76之間小範圍游走。

日本海運3傑中，商船三井漲2.81%，日本郵船漲1.17%，川崎汽船更是大漲5.1%。另外，全日空漲0.93%，日航漲0.92%，鐵路業者JR東海漲1.28%，JR西日本也漲0.79%。