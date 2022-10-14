三檔指數明年1月16日終止編製及計算發布 15:142022/10/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司表示，自明（112）年1月16日起，共有三檔指數將終止編製，並倍止計算發布，包括特選內需高收益指數、臺灣電動車與自駕科技永續概念指數及新臺灣高股息指數。 《集中市場》標普500成長指數 獲ETF標的資格認可 升息循環 利基型類股出頭天 愛沙尼亞「臺灣漢學資源中心」揭牌 持續深化兩國合作交流 #檔指數 #編製 #計算 #臺灣 #日終止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農科園區9廠商參加亞太農業展 04:102022/10/12 投資理財 各國好手齊聚台東金樽戰浪 臺灣國際衝浪公開賽11／12登場 17:132022/10/13 生活 台鐵海線百周年慶通霄站登場 7縣市推「串連中臺灣‧鐵定最好玩」 16:502022/10/11 寶島 午宴日本祝賀團 蔡英文：努力實現自由開放印太願景 16:502022/10/10 政治 台灣國際水週 明盛大登場 04:102022/10/12 投資理財 申報虧損扣除 四條件不能少 04:102022/10/10 金融．稅務 工研院氫燃料電池系統 引領潔淨能源商機 23:152022/10/13 財經 接見加拿大訪團 蔡英文盼攜手捍衛印太和平 14:072022/10/11 政治 接見美眾議員訪團 蔡英文：盼台美簽署避免雙重課稅協定 14:312022/10/12 政治 副總統賴清德 推動都更 集結產官學研力量 04:102022/10/14 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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