向來會在法說會或股東會等重大場合拋出金句的長榮總經理謝惠全14日提出對目前海運產業前景七言詩，他說「春去秋來又逢冬、運價漲跌永無終、是高是低看供需、供增需降價走低、待通膨緩戰事息、止跌反轉才可期」。

謝惠全今年3月25日法說會曾樂觀表示，公司業績好壞，就看晚上睡得好不好，我是「作夢也會笑」，這些俏皮論點，讓長榮形象更活潑。

謝惠全更在今年股東會上提出七言詩「陽光總在風雨後，淡季低點已渡過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」，市場高度期待謝惠全14日在法說會上透露的觀點。

謝惠全在法說會結束之前，以「春去秋來又逢冬、運價漲跌永無終、是高是低看供需、供增需降價走低、待通膨緩戰事息、止跌反轉才可期」七言詩，形容目前海運產業市況。

同時謝惠全也對美國為了抑制高運價針對海運業者開刀提出解釋。他說，塞港、高運價不是船公司所造成，更不是碼頭的問題，反而因為疫情導致缺工，後續內陸貨櫃場爆滿，貨物無法裝卸，再者拖車、拖車司機、鐵路及貨櫃不足等都是整體造成海運業供應鏈混亂，因此供應鏈整合將是今年重點。

謝惠全說，2023年是對海運業是充滿挑戰的一年，是新航運元年，很多是事情發生在2023年，包括病毒持續變種、地緣政治、通膨、供應鏈整合及新的環保法規上路，2023年海運市況仍端看供需，並預市況保守但不悲觀。