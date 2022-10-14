IMF(國際貨幣基金組織)表示，大多數亞洲央行都必須還要縮緊貨幣，因為美國持續升息下，大宗物資價格居高不下，加上亞洲貨幣又貶值，不少區域的通膨都已超越目標值。

IMF指出，中國大陸以及日本的景氣復甦較慢可說相當疲弱，再者這兩個國家的通貨膨脹並沒有那麼高，故不納入要實施緊縮政策的地方。美國升息導致與亞洲各國利差擴大，貨幣大幅貶值下也推升進口成本。

IMF表示，雖然預估最晚今年底之前通膨可見頂，但匯價大貶或許可能助長通膨再上漲，以及通膨持續的時間更長。全球都在大力升息下，亞洲也需要加快貨幣緊縮的腳步

IMF認為，幣值大幅走低加上利率上升，都可能讓亞洲部分負債在高水位的國家有更多金融壓力。亞洲除了有全世界最多的儲蓄外，同時負債規模也是最大的，甚至還有幾個國家正瀕臨債務危機。

IMF憂心，亞洲債務成長大部分都集中在中國大陸，當然也有出現在部分國家。所幸的是，亞洲還有不少經濟體表現相當強勁，因為外債低、儲蓄水位較高，還有金融體質有韌性，就算發生什麼事端也較容易恢復正常。