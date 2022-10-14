受到供需失衡影響，長榮(2603)第4季營運將再滑落，不過長榮總經理謝惠全表示，全年仍有不錯的成績，對於2023年市場則持相對保守的看法，但並不悲觀。

長榮今(14)日召開法說會，今年上半年營運表現亮眼的長榮在下半年遇到亂流，受到美元強升、通膨高漲和俄烏戰事影響，長榮第3季合併營收為1704.39億元，季減2.61%，傳統旺季卻不旺。謝惠全表示，由於供需失衡，第4季營收將會再滑落，不過雖然第3季及第4季表現不如原先預期，全年仍可望有不錯的成績，甚至比去年更好。

針對長約客戶是否因運價指數持續下跌要求降價？謝惠全表示，確實有長約客戶要求縮減與現貨市場價差，其中美國線長約客戶多數要求縮減與現貨市場價差，但依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論；歐洲線部份長約客戶因訂單減少及市場價格持續下滑而重新修訂運價；至於近洋線的長約客戶比率高於兩成，目前絕大部分的客戶也都遵守合約精神，並無要求運費修正的動作，僅少數幾家為顧及長期配合關係做運價修正。

海運歷經過去瘋狂3年，面對俄烏戰爭、通膨及全球地緣政治變化，以及極端氣候導致的新規上路，謝惠全表示，明年將進入「新航運元年」，船公司或許面對更多挑戰，但對於已經準備好的船公司來說，將可以看出競爭力。

謝惠全也用詩形容現階段市場景氣為「春去秋來又逢冬，運價漲跌永無終；是高是低看供需，供增需降價走低；待通膨緩戰事息，止跌反轉才可期」。

展望明年航運市場，還是得看供需情況，其中需求面要看美元、通膨和俄烏戰事的演變，但全球經濟預估目前仍維持正成長；供給部分，新船交付成長8.2%，塞港緩和可釋出5%到7%艙位，不過明年有CII的實施，因為減少CO2排放船速放慢，根據BIMCO(波羅的海國際航運公會)預估可能會吸收掉10%的艙位，更何況新船交付的8.2%也不是一步到位，所以實際供給的增加沒有大家所想像的那麼嚴重，對2023年的市場是持相對保守的看法，但並不悲觀。