終端客戶需求強勁，風扇廠建準(2421)預估，第4季營運可望優於第3季，毛利率亦可望逐季改善，建準新建菲律賓廠於本月開始量產，預計4條產線將於明年農曆年後到位，屆時菲律賓廠佔建準總產能將達10%，日系外資最新報告將建準評等調升至「買進」，建準今天盤中股價逆勢走高。

伺服器、車用、網通訂單暢旺，推升建準營運從第3季好到第4季，且隨著產品組合優化及有利的新台幣匯率，建準毛利率可望逐季攀高。

建準9月合併營收為13.55億元，月增23.45%，年增21.77%，為6月以來新高，累計第3季合併營收為36.64億元，季增5.2%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為102.7億元，年增4.4%。

建準菲律賓新廠第一條產線於本月開始量產，預計明年農曆年後產線將增加至4條，屆時菲律賓廠將佔建準總產能10%，建準規劃長期目標是菲律賓廠區產能佔比達30%到40%，成為公司另一個重要生產據點，生產的產品除車用外，所有產品均會生產。

日系外資最新報告指出，伺服器、網路和汽車需求強勁，訂單能見度在今年第4季到2023年期間保持穩定，目前大陸營運已恢復正常，菲律賓新產能已於2022年10月進入試運階段，有鑑於獲利可見度提升，我們將建準評等由「優於大盤表現」調升至「買進」，目標價由47元調升至56元。