終端客戶需求強勁，金像電(2368)第3季合併營收為86.05億元，季增1.76%，為單季歷史新高，金像電初估，第4季可望與第3季持平或略低，美系外資及日系外資正面看待金像電，分別給予115元及122元目標價，不過受到台股重挫拖累，金像電今天盤中股價走低。

儘管全球經濟變數不少，伺服器處於新舊平台交替，但晶片供應趨於正常，帶動網通產品出貨攀升，且伺服器新平台產品已開始小量出貨，推升金像電第3季營運持續攀高。

金像電9月合併營收為29.77億元，年增29.13%，創下單月歷史次高，累計第3季合併營收為86.05億元，季增1.76%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為243.34億元，年成長26.53%，亦是歷年同期新高。

金像電9月合併營收優於預期，美系外資最新報告給予金像電「建議買進」評等，目標價115元；而日系外資亦看好金像電，日系外資表示，金像電仍是我們對台灣數據中心硬體部分的首選，我們預期金像電第4季營收將持平或至季減個位數，給予金像電「買進」評等，目標價為122元。