自從疫情爆發以來，全球有超過四○家航空公司面臨倒閉與合併重組，但隨著疫苗施打愈加普及，各國逐步解除邊境管制，台灣也跟隨國際趨勢，即將在十月十三日起實施入境「0+7」，國內航空業者華航、長榮航、台灣虎航、星宇航空等都積極備戰，準備迎接疫後客運復甦行情。

航空客運復甦趨勢明確

近期COVID-19疫情仍持續在全球擴散，Omicron變異株BA.4、BA.5導致確診者數量居高不下。自九月起，國內每日確診人數再度突破四萬人，美、日、韓、英、法、德等國近七日確診人數也同樣走高，但與去年不同的是，國際防疫政策上仍然朝著持續開放鬆綁，並未有加嚴的舉措。

根據國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）六月的統計數據來看，全球航空客運總需求按照客運收益公里數（ＲＰＫ）來計算，與去年同期成長了七六．二％，客運量已回到疫情前的七○．八％，在衡量運力的指標可售座位公里（ＡＳＫ）方面，全球航空客運運力成長了四八．五％，其中以歐洲市場成長最為強勁。

由於歐美邊境早已在今年三月～四月解禁，在客運供給量已回到疫情前八○～八五％水準，且六月國際航空乘載率都逼近九成。但在亞太地區，受到部分國家雖然仍有不同程度的邊境管制，重要旅客市場如中國還深陷在邊境管制之中，亞太地區的客運供給量仍低於疫情前同期六○％的水準，開放速度確實遜於歐美。

隨著航空客運逐漸復甦，美國波音（Boeing）六月交機量跨越五○架門檻，寫下二○一九年以來的最高紀錄，其中包括四四架737 MAX客機，和七架貨機，上半年累計交機量達二一六架，年增三八％。而另一飛機製造龍頭空中巴士（Airbus），今年商用飛機交機目標鎖定七二○架，並計畫招募六千人，也意味著對未來的前景感到樂觀。

星宇入列航空四雄

近期市場上除了關心何時能夠入境「0+7」、開放出國觀光之外，星宇航空進軍資本市場也同樣是市場的熱門話題之一，無論是股票公開發行、銀行聯貸、現金增資、登錄興櫃都引起熱烈討論。

星宇航空實收資本額為一八一．一七億元，前八月營收為十一．一億元，年增一三○．七五％，是最年輕也是成長最快速的航空公司。自二○一八年成立以來就備受期待，雖然一開航就碰上疫情，但從員工踴躍認股與聯貸案銀行團的支持來看，顯現市場十分看好星宇的未來發展。（全文未完）