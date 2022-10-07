迎接國門即將重啟，星宇航空與台南市政府觀光旅遊局共同推出「永續旅遊哩程累積計畫」，邀請國人及海外旅客，以環保、綠能、永續、低碳的方式旅行台南，有機會獲得星宇航空COSMILE哩程55,000哩（可兌換亞洲航線商務艙來回機票）。

凡星宇航空COSMILE會員，即日起至12月11日止，於台南市「永續旅遊哩程累積計畫」之指定任務店家消費，涵蓋低碳餐廳、綠色餐廳、環保標章旅館、環保旅店、地方創生店家、永續景點等，消費金額達台幣100元以上，憑發票或收據至活動網頁登錄，每筆消費皆可抽獎一次，有機會獲得星宇航空COSMILE哩程55,000哩（可兌換亞洲航線商務艙來回機票）及星宇航空精美禮品等400多個獎項。

星宇航空表示，隨著疫情趨緩，國際旅遊可望快速復甦，同時也是推廣台灣觀光的好時機。台南市擁有豐富的觀光資源，星宇航空與台南市政府觀光旅遊局合作，在觀光宣傳的同時，將永續旅遊的觀念帶給國內外旅客，用珍愛地球的方式，享受旅遊的美好。

台南市長黃偉哲表示，為推廣台南各區農特產活動、遊憩景點、觀光工廠及原鄉文化等休閒旅遊，於110年實施「台南地方產業低碳旅遊小旅行振興計畫」，促進國旅市場經濟。這次與國發會、星宇航空合作舉辦抽獎活動，希望讓民眾透過食衣住行來實踐永續精神。