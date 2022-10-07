台灣即將在10/13實施「0＋7」入境政策，航空業全面備戰報復性旅遊到來。法人認為，被疫情耽誤兩年的星宇航空(2646)隨著第四季5架客機將投入營運，今年底機隊數達到19架，機隊規模擴增，且國際航空業近期客運收入顯示，客運單位收益票價高於疫情前，客運損益兩平點下降，看好星宇航空在明年上半年強勁復甦，營運表現高於預期。

法人報告認為，以新加坡航空營運數據觀察，開放邊境後兩季，新航全服務航空客運事業已在財年第二季轉單季獲利，主要原因客運單位收益票價高於疫情前，而載客量爬升初期，單位固定成本降幅大，使得獲利上升速度強勁，預期在台灣邊境解封開放觀光客運需求復甦，將有利推升國航客運邁向國際同業獲利水平。

另外，根據旅行業者指出，現階段是需求大於供給，各家航空公司的航班規模還未恢復，價格可能要等到明年第二季後才會逐漸正常化，且目前最熱門的日本接單占了5成，歐洲團則占約3成。

星宇航空日前法說會指出，人力、設備、航點都已經完備，就等待國門開放那天，尤其台灣疫情前每年前往日本600~700萬人，日本來台100多萬人，台灣旅日需求強勁。旅遊業觀察，目前除了旅遊業搶票外，日本開放免簽自由行，從11月起到明年春節及寒假期間的機票，日本航線已經出現供不應求。

星宇航空累計7～8月營收4.77億元，其中，8月營收達2.7億元，年增309％，主因台灣疫情趨緩，整體出入境人數逐步復甦。7月RPK(客運收益公里數)達2800萬，年增598％，客座率 19.7％，呈報復性復甦。

由於需求高於供給，且未來半年內機票票價遠高於疫情前，星宇航空單季營收有機會超過原預期的15億元，且單季營業成本與費用約15億元假設前提下，單季達到損平點機率大。

星宇航空第四季日前完成A350-900客機聯貸案，今年底前總計交付4架A321neo、1架A330neo以及2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架，先以東南亞、東北亞為主，明年陸續開闢北美等航點，提升星宇航空的國際知名度。