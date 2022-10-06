法官妻遭南警取締 法官「逞官威」還曾領愛心便當惹議

台南市警四分局4日晚間實施環警監聯合稽查，攔查邱姓女子機車違規變更LED燈，警方當場開出罰單，邱女找來擔任法官的施姓丈夫到場，施到場質問「帶隊的誰最大」，引發基層員警不滿。施姓法官否認表明法官身分更未施壓，但遭指逞官威的施姓法官爭議言行不只一起，2年前也曾因領愛心便當遭投訴。

「法官逞官威」驚動台南地院，台南地院發言人劉秀君說明，地院今天以電子公文函詢市警四分局，確認到場的法官確為該院民事庭施姓法官。施姓法官則說並未亮出「法官」身分向警施壓。台南地院指出，政風室將展開調查，必要時送自律委員會審議。

據了解，施姓法官現為民事庭試署法官，2年前曾因多次前往台南市西門路某家提供免費愛心便當的店家，遭人投訴，地院自律委員會當時認為施未謹言慎行，有違法官倫理規範，給予口頭告誡，施兩度申訴，但都沒有翻盤。

警方指出，4日晚間員警攔查邱女機車，現場監理站人員檢查後，發現機車定位燈鹵素燈被改成LED燈，燈色違反規定，依《道路交通管理處罰條例》第16條擅自改變原規格設備，可處900到1800元的罰鍰，警方也當場開立900元罰單。邱女稱，因為是購買二手車，根本不知車子有改裝，並通知公公及先生前來。

施姓法官與父親前到場後即大聲質問「你們這裡最大的是誰？」交大警員出面說明車輛違規情形及後續應處理等細節，希望施姓法官諒解此為「依法行政」，未料，施姓法官大聲表示「依法行政我會比你不清楚嗎？還有分故意跟過失」，雖說「對於開單沒有意見」，但仍批評警方這樣聯合稽查是「擾民」。

最後警分局交通組長出面，向法官「拍謝」、「謝謝」，讓基層警員不滿，「任由法官質疑員警，形同踐踏執法尊嚴」。台南警四分局今也聲明指，執行交通稽查堅守嚴正執法而態度和緩，不會受到違規人或親友職業等因素而改變；現場帶隊長官以台語「歹勢、謝謝」方式打圓場，造成社會觀感不佳，致基層同仁不滿，也已予以要求檢討改進。

劉秀君說，政風室針對此事將展開調查，視調查結果及就法官有無違反法官倫理規範或其他應受職務監督情形，依法官法第21條規定處置，必要時，送台南地院自律委員會依各級法院法官自律實施辦法審議。