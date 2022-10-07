長榮集團海空兩大事業體公布9月營收，長榮海雖受運價波動影響，前3季累積營收仍較去年成長超過5成。長榮航空更因為客運營收逐漸回籠，9月合併營收113.24億元，較去年同期成長32.94％，其中以客運營收33.26億，更較去年大幅成長470.47％。

長榮海運(2603)今日公告9月合併營收，單月營收501.98億元，較去年同期增加26.18億元 ，年增率5.5％，累計前3季營收5162.63億元，因整體運費仍較去年維持高檔，年增1828.62億元 ，年增率為54.85％。

長榮海運表示，近期運價仍受通膨及市場需求減少影響，歐洲地區主要港口的罷工行動與碼頭塞港問題持續，影響船隊調度與整體合併營收，9月營收月減12.61％。

長榮航空則因拿手的客運業務大幅回溫，9月合併營收達113.24億元，較去年同期成長32.94％，其中以客運營收為33.26億，與去年同期相較大幅成長470.47％，累計前3季合併營收已達986.27億，較去年同期成長41.59％。

揮別7、8月為傳統航空旺季，但長榮航空9月合併營收仍不看淡，僅較8月略為下滑5.75％，長榮航空解釋，主要為受惠於疫情趨緩以及各國邊境防疫政策逐漸放寬，客運市場穩定，長榮航空今年季營收逐季成長，今年第三季合併營收達352.05億元，是疫情以來單季新高。

展望今年第四季，長榮航空將依市場需求持續加密原有航點班次，並陸續復飛北海道、峴港、金浦、高雄-東京與大阪等航班，10月份每週提供近200班航班，已達疫情前三分之一；11、12月份將增至每週近300班，預期今年年底前航班數將恢復至疫情前的5成。