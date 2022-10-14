長榮（2603）總經理謝惠全表示，很多投資人在問，長榮辦理現金減資後，資本支出是否會受到影響，我的回答是：不會，還是按照原本的計畫，不會停下腳步。同時，也說海運市場瘋狂三年後，激情將回到正常腳步邁進。

長榮的重大資本支出包括有五大項，碼頭、減碳、造船、造櫃、追蹤貨櫃的AI投資，其中在造船部分，因考慮長榮船隊達206艘，一艘船折舊20年計算，每年需再增加10艘船舶，但因造船，不會永遠造在最低或最高，就像買基金一樣，維持固定速度造船，謝惠全也說，長榮下一批船的是採用雙燃料。

謝惠全說，原本市場以為2021年已是海運業的高峰，沒想到今年獲利更好，今年長榮獲利會比去年佳。海運瘋狂三年，激情後回到正常腳步邁進，未來將端看「供需」。

謝惠全說，以需求面要看美元、通膨和俄烏戰事的演變，但全球經濟目前預估仍維持正成長，如IMF估2023年GDP成長率達2.7％；供給部分，新船交付成長8.2％，塞港緩和可釋出5～7％艙位，不過2023年有CII的實施，因為減少CO2排放船速放慢。

謝惠全認為，根據BIMCO（波羅的海國際航運公會）預估可能會吸收掉10％的艙位，更何況新船交付的8.2％也不是一步到位，所以實際供給的增加沒有大家所想像的那麼嚴重，因此對2023年的市場是持相對保守的看法但並不悲觀。