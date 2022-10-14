受到美股大反彈以及權值股迅銷大漲帶動下，日股14日上演絕地大反攻，日經指數收27,090.76點，大漲853.34點或3.25%，創近7個月以來最大單日漲幅。同時，東證收1,898.19點，漲43.58點或2.35%。

野村證券認為，在過去4個交易日，日經下修超過千點，因此可見許多逢底買進的搶短買盤。14日的漲勢看起來很強勁，主要還是美股在消費者通膨指數公布後，3大指數由黑轉紅最後以大漲作收。

迅銷大漲8.4%，這家快時尚成衣大廠13日公布的財報亮眼，同時年度財測應可更上一層樓。同時，旗下有無印良品知名品牌的零售業者Ryohin Keikaku，在公布上修營利的財報後股價上漲7.69%。

消息傳出，上漲5.3%的NTT Data計劃要收購數據分析公司Aspirent。至於原來表現不好但後來收紅的百貨公司，包括收漲0.86%的J.Front Retailing以及漲0.45%的高島屋。