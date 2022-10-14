受到美股大反彈以及權值股迅銷大漲帶動下，日股14日上演絕地大反攻，早盤結束時，日經指數收27,141.18點，漲903.76點或3.44%。若日經午盤漲勢能維持，可望創下近7個月來最大單日漲幅。同時，東證收1,902.46點，漲47.85點或2.58%。

野村證券認為，在過去4個交易日，日經下修超過千點，因此可見許多逢底買進的搶短買盤。14日的漲勢看起來很強勁，主要還是美股在消費者通膨指數公布後，3大指數由黑轉紅最後以大漲作收。

迅銷大漲7.79%，這家快時尚成衣大廠13日公布的財報亮眼，同時年度財測應可更上一層樓。同時，旗下有無印良品知名品牌的零售業者Ryohin Keikaku，在公布上修營利的財報後股價上漲7.02%。

消息傳出，上漲5.46%的NTT Data計劃要收購數據分析公司Aspirent。至於表現不好的個股中，百貨公司J.Front Retailing跌0.26%，NH Foods跌0.14%，高島屋也小跌0.06%。