受到美股創新低影響，日股13日也表現不佳，日經指數收在最低點26,237.42，跌159.41點或0.6%。東證收1,854.61點，跌14.39點或0.77%。

日本央行13日表示，當地企業間交易價格在9月份創下5個月以來最大漲幅，成本愈墊愈高下，獲利能力難免也受到波及。至於使用日圓為計價基礎的進口物價指數，繼7月修正後49.2% ，8月43.2%之後，9月則年增48%。

權值股中，獲利創新高的迅銷漲0.13%，軟銀跌0.56%，索尼也跌0.46%。不過，跌深的科技族群在市場搶短下卻反向走高，例如東京威力科創漲1.91%，愛德萬測試也漲1.03%。

在日本大開國度後，相關運輸類股卻出現獲利回吐賣壓，全日空跌2.89%，日航跌2.83%，JR東海跌2.15%，JR西日本也跌1.85%。

日本政府口頭阻貶失靈，美元13日持續強勢，日圓又回在24年新低附近徘徊。亞洲匯市交易期間，日圓兌一美元在146.68到146.93之間游走，步步逼近147大關，目前則在146.85。

以出口為主的汽車類股則漲跌不一，豐田跌0.33%，本田漲0.97%，日產跌1.31%。