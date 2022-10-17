在日圓已經來到32年新低，兌換一美元接近150重要心理關卡後，匯銀人士認為，日本政府再次進場干預的機率也跟著增加。

在周線連9黑之後，目前日圓在148.44至148.72之間小範圍游走。日本政府14日表示，擔憂匯市波動性快速加大，準備要有大動作。上周，日本政府曾口頭警告投機人士，不要輕易試探下次進場干預點在哪。

9月下旬，日本在過去24年以來，首次再度進場阻貶，當時日圓價位是在145.9左右。外匯專家認為，這次即使貶到150日本政府也不一定會有實際動作。但因為日圓貶值速度有些快，再加上150是重要心理關卡，日本政府應會受到各方壓力。

義大利裕信金融集團(UniCredit)外匯部門指出，日圓頻頻走貶下，現在市場已經把日圓貶破150，當成是一件可能發生的事，不過，這應該是日本政府目前的防線。同時，外匯市場緊張的情緒也將持續下去。

在聯準會大力升息下，美日之間的利差愈來愈大，日圓兌美元今年迄今已大貶約23%。日本政府上個月底砸下2.84兆日圓，約195億美元巨資來阻貶，但目前看起來就像竹籃打水一場空。

匯銀人士認為，日本政府覺得該阻貶的時候一定會出手，不過，只要交叉匯率的波動性不大，日本當局也就少了進場的必要性。就目前看來，日圓進一步續貶的空間應該有限。